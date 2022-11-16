Песков сравнил реакцию Варшавы на теракты на «Северных потоках» и ЧП в Польше

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Кремле хотели бы такой же эмоциональной реакции в отношении терактов на «Северных потоках», как на инцидент в Польше. Об этом в среду, 16 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы бы, конечно, предпочли бы слышать такую... эмоционально перегруженную реакцию, например, в том случае, когда была проведена диверсия на подводных трубопроводах «Северный поток». Тогда такой реакции не было, — отметил он.

По его мнению, «никто не спешил разобраться с тем, кто же организовал эту диверсию», сообщает РИА Новости.

Ночью 16 ноября на востоке Польши упала ракета. В связи с чем погибли два человека. По информации польского МИД, снаряд был российского производства. Но президент республики Анджей Дуда отказался давать точные комментарии, заявив, что власти не обладают соответствующими доказательствами относительно принадлежности снаряда.

Позже агентство Associated Press сообщило, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными. По данным СМИ, таким образом они хотели сбить российскую ракету.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, мог ли инцидент в Польше быть намеренной провокацией. По мнению военного эксперта Владимира Гундарова, падение ракет на территории Польши — это не политическая провокация, а всего лишь технический сбой. Этот сбой был вызван некорректно работающей системой наведения украинских ракет.