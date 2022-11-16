«Грубая провокация»: Захарова прокомментировала заявление Киева об инциденте с падением ракеты в Польше

Фото: МИД РФ

Заявления украинских властей об инциденте с падением ракеты в Польше являются грубой провокацией. Об этом в среду, 16 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— В ближайшее время МИД России сделает заявление о ситуации вокруг очередной грубой провокации киевского режима, — написала она в своем Telegram-канале.

Кроме того, дипломат заявила, что фотографии привязанных к столбам людей в Херсоне вызывают шок. По ее словам, это «чудовищный акт линчевания».

Напомним, что 16 ноября на востоке Польши упала ракета. В связи с чем погибли два человека. По информации польского МИДа, снаряд был российского производства. Однако президент республики Анджей Дуда заявил, что власти не обладают точными доказательствами принадлежности снаряда.

Позже агентство Associated Press сообщило, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными. По данным СМИ, таким образом они хотели сбить российскую ракету.

Президент США Джо Байден заявил, что предварительная информация опровергает, что упавшая в Польше ракета летела из РФ. В связи с этим официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил сдержанную реакцию США на взрывы в Польше. По его словам, реакция США на случившееся была «более профессиональной», нежели у других стран.