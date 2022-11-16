Захарова напомнила Макрону о терактах на «Северных потоках» после слов о ЧП в Польше

Фото: МИД РФ

Президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно вспомнить о расследовании терактов на «Северных потоках», комментируя ситуацию в Польше. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 16 ноября.

— Макрон заявил, что в настоящий момент невозможно установить ответственных за инцидент с ракетой на территории Польши. А с подрывом газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный потом — 2» как дела обстоят, господин Эммануэль? Более возможно или еще менее возможно установить ответственных? — сказала она.

Дипломат порекомендовала французскому лидеру привлечь к расследованию инцидента в Польше члена парламента Великобритании Терезу Мэй. По ее словам, политик сможет в кратчайшие сроки установить виновных, как сделала это во время покушения на Скрипалей, отметила Захарова в своем Telegram-канале.

Аналогичную точку зрения ранее высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле хотели бы такой же эмоциональной реакции в отношении терактов на «Северных потоках», как на инцидент в Польше.

В ночь на 16 ноября на территории Польши упала ракета. В результате происшествия погибли два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Однако польский президент Анджей Дуда сообщил, что власти не обладают точными данными о том, кто выпустил ракету.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По словам военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.