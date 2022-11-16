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Захарова напомнила Макрону о терактах на «Северных потоках» после слов о ЧП в Польше

Александр Афонин
В мире
Захарова напомнила Макрону о терактах на «Северных потоках» после слов о ЧП в Польше
Фото: МИД РФ

Президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно вспомнить о расследовании терактов на «Северных потоках», комментируя ситуацию в Польше. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 16 ноября.

— Макрон заявил, что в настоящий момент невозможно установить ответственных за инцидент с ракетой на территории Польши. А с подрывом газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный потом — 2» как дела обстоят, господин Эммануэль? Более возможно или еще менее возможно установить ответственных? — сказала она.

Дипломат порекомендовала французскому лидеру привлечь к расследованию инцидента в Польше члена парламента Великобритании Терезу Мэй. По ее словам, политик сможет в кратчайшие сроки установить виновных, как сделала это во время покушения на Скрипалей, отметила Захарова в своем Telegram-канале.

Аналогичную точку зрения ранее высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле хотели бы такой же эмоциональной реакции в отношении терактов на «Северных потоках», как на инцидент в Польше.

В ночь на 16 ноября на территории Польши упала ракета. В результате происшествия погибли два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Однако польский президент Анджей Дуда сообщил, что власти не обладают точными данными о том, кто выпустил ракету.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По словам военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.

Польша Мария Захарова Эммануэль Макрон Северный поток
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