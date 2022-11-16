Многофункциональный жилой комплекс на 726 квартир построят на Ленинградском шоссе

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 57 Карта всех событий

Согласован проект строительства многофункционального жилого комплекса из семи корпусов на Ленинградском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 16 ноября.

— Новый жилой комплекс будет состоять из семи корпусов, объединенных наземно-подземным стилобатом, в котором предусмотрен трехэтажный паркинг. В комплексе запроектировано 726 квартир, — сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Она также добавила, что в стилобате и на первых этажах запроектированы помещения, предназначенные для реализации социальной инфраструктуры. Среди них будут офисы, дошкольная образовательная организация, а также супермаркет и кафе.

Кроме того, в процессе благоустройства придомовой территории намечен большой комплекс планируемых мероприятий. Так, специалисты создадут декоративный водоем, арочный «пешеходный переход» во внутреннем дворе и раскинут по прилегающей территории ландшафтные дорожки, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дома в рамках реализации программы реновации по улице Перовской. Его общая площадь составит порядка 11,8 тысячи квадратных метров.