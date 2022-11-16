Посла Польши Краевского вызвали в МИД России

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского вызвали в МИД России. Об этом сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова в среду, 16 ноября.

— Польский посол вызван в МИД России, — написала Захарова в Telegram-канале.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. В результате происшествия погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что власти не обладают точными данными о том, кто выпустил ракету.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По мнению военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.

16 ноября телеканал CNN заявил, что Украина сообщила США и другим западным союзникам, что ВСУ задействовали средства ПВО рядом с местом падения ракет в Польше. ПВО ВСУ были задействованы для перехвата российской ракеты в период времени, совпадающий с параметрами инцидента на территории Польши.