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Моравецкий заявил, что Польша готовилась к падению ракеты на территорию страны

Георгий Соланович
В мире
Моравецкий заявил, что Польша готовилась к падению ракеты на территорию страны
Фото: flickr/premierrp

Польша готовилась к падению ракеты на ее территорию. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в среду, 16 ноября.

— В этой ситуации не было ничего непредвиденного с нашей стороны. Мы были готовы к такому сценарию, — сказал Моравецкий во время выступления в нижней палате парламента.

Премьер отметил, что риск «такого события велик и растет». При этом анализ подобного сценария проводился «несколько недель назад», передает слова Моравецкого ТАСС.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. В результате происшествия погибли два человека.

Президент страны Анджей Дуда сообщил, что власти не обладают точными данными о том, кто выпустил ракету.

При этом телеканал CNN заявил, что Украина сообщила США и другим западным союзникам, что ВСУ задействовали средства ПВО рядом с местом падения ракет в Польше в период времени, совпадающий с параметрами инцидента на территории страны.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По мнению военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.

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