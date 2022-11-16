«Зрада или перемога?»: Медведев ответил на «истерику» Киева по инциденту с ракетами в Польше

Фото: er.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил два варианта реакции киевских властей на попадание ракеты ВСУ в Капитолий США, если оно случится.

— Послесловие к истерике киевских вассалов по поводу их ответного удара по Польше (падение ракеты ПВО ВСУ в Польше — прим. «ВМ»). Вот что не дает покоя. Если бы украинская зенитная ракета попала прямо в Капитолий — это была бы зрада или перемога (измена или победа — прим. «ВМ»)? — написал Медведев в Telegram.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. В результате происшествия погибли два человека.

Телеканал CNN заявил, что Украина сообщила США и другим западным союзникам, что ВСУ задействовали средства ПВО рядом с местом падения ракет в Польше в период времени, совпадающий с параметрами инцидента на территории страны.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убежден в том, что упавшая ракета не была украинской.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По мнению военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.