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Расширенный курс преподавания истории внедрят в непрофильных вузах в 2023 году

Евгений Жуков
Общество
Расширенный курс преподавания истории внедрят в непрофильных вузах в 2023 году
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Расширенный курс по истории России в вузах для неисторических специальностей начнут преподавать с 1 сентября 2023 года. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил председатель правления Российского исторического общества, один из разработчиков нового курса Константин Могилевский.

— Сейчас концепция проходит завершающий этап профессионального общественного обсуждения, — заявил Могилевский.

Он также добавил, что финальный вариант концепции будет утвержден в Министерстве образования и науки РФ. На текущий момент идут дискуссии, касающиеся того, каким минимумом исторических знаний должны обладать люди с высшим образованием, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что изучение российской истории в отечественных высших учебных заведениях расширят до 144 академических часов. Это станет обязательным для всех студентов бакалавриата и специалитета вне зависимости от их профиля.

Инициатором подобного предложения стало Министерство образования и науки России. Поправки предлагается внести в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования.

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