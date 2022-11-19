Россия направила ООН письмо о жестоком обращении ВСУ с российскими пленными

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Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо о жестоком и бесчеловечном отношении солдат ВСУ к российским военнопленным. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский в соцсети Twitter.

— Мы направили письмо по этому вопросу Антониу Гутеррешу и попросили распространить его в качестве официального документа в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН. Украина должна быть привлечена к ответственности за свои военные преступления, — заявил он.

19 ноября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался, что возмездие после убийства российских пленных солдатами ВСУ должно свершиться в скором времени. Он отметил, что будет сделано все возможное для наказания виновных.

Совет по правам человека при президенте России призвал создать международную комиссию по расследованию преступлений военных из состава Вооруженных сил Украины. В ведомстве отметили, что призыв адресован ООН, а также азиатским и африканским правозащитным организациям, так как западная сторона может проигнорировать данное обращение.

18 ноября в Сети распространилось видео, запечатлевшее, как украинские военные расстреливают сдавшихся в плен российских бойцов, которые лежат на земле.

Видеоролик прокомментировали в Минобороны РФ. Там отметили, что намеренное убийство «выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных».

СК РФ возбудил уголовное дело по факту массового расстрела российских военнослужащих.