В МВД рассказали, как злоумышленники вербуют наркокурьеров

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В МВД рассказали, что делать, если вам поступило предложение стать наркокурьером. Об этом сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице, полковник внутренней службы Владимир Васенин на пресс-конференции, которая проходила в редакции «Вечерней Москвы» во вторник, 22 ноября.

— Если гражданин получает письмо в мессенджере или любой социальной сети с предложением устроиться на работу «закладчиком», в первую очередь необходимо четко осознать последствия необдуманных решений и не поддаваться на провокации, — рассудил Васенин.

По его словам, необходимо сделать скриншот, то есть снимок монитора, на котором будет видно сообщение, псевдоним в Сети, а также номер телефона написавшего. И написать заявление в ближайшем ОВД.

Ранее стало известно, что делать, если на улице встретится «закладчик».