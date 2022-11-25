Голосовой помощник московского контакт-центра стал лауреатом нацпремии «Приоритет-2022»

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Голосовой помощник общегородского контакт-центра стал лауреатом национальной премии в сфере передовых промышленных и цифровых технологий «Приоритет-2022» в номинации «Искусственный интеллект (применение)». Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщил министр столичного правительства, глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

— Робот московского общегородского контакт-центра — один из примеров того, как эффективно человек и искусственный интеллект могут сотрудничать в решении общегородских задач. Внедрение голосового помощника позволило почти в два раза сократить время ожидания ответа на линии, а также существенно быстрее предоставлять услуги и давать консультации, — рассказал руководитель ведомства.

Он отметил, что при создании робота и его развитии применяются только отечественные решения. По словам Лысенко, сотрудничество с ведущими российскими разработчиками позволило сделать голосовой помощник практически идеального уровня. В настоящее время он способен распознавать человеческую речь с точностью более 97 процентов. Робот понимает абонента, даже если тот говорит с акцентом, звонит из очень шумного места или использует сленг.

Глава департамента уточнил, что в общей сложности на конкурс подали 100 заявок из 71 российского региона, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что чат-бот портала поставщиков с конца 2020 года обработал свыше 341 тысячи обращений.