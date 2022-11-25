Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Голосовой помощник московского контакт-центра стал лауреатом нацпремии «Приоритет-2022»

Анастасия Колоскова
Город
Голосовой помощник московского контакт-центра стал лауреатом нацпремии «Приоритет-2022»
Фото: Depositphotos

Голосовой помощник общегородского контакт-центра стал лауреатом национальной премии в сфере передовых промышленных и цифровых технологий «Приоритет-2022» в номинации «Искусственный интеллект (применение)». Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщил министр столичного правительства, глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

— Робот московского общегородского контакт-центра — один из примеров того, как эффективно человек и искусственный интеллект могут сотрудничать в решении общегородских задач. Внедрение голосового помощника позволило почти в два раза сократить время ожидания ответа на линии, а также существенно быстрее предоставлять услуги и давать консультации, — рассказал руководитель ведомства.

Он отметил, что при создании робота и его развитии применяются только отечественные решения. По словам Лысенко, сотрудничество с ведущими российскими разработчиками позволило сделать голосовой помощник практически идеального уровня. В настоящее время он способен распознавать человеческую речь с точностью более 97 процентов. Робот понимает абонента, даже если тот говорит с акцентом, звонит из очень шумного места или использует сленг.

Глава департамента уточнил, что в общей сложности на конкурс подали 100 заявок из 71 российского региона, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что чат-бот портала поставщиков с конца 2020 года обработал свыше 341 тысячи обращений.

Москва Роботы Премии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Екатерина Рокотова
Екатерина Рокотова

Столицу Поволжья Гагарин покорял

Фекла Толстая
Фекла Толстая

Наследие Толстого обретет новый вид

Наталья Кутайсова
Наталья Кутайсова

Любим наблюдать цветение сакуры

Все мнения