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Военный аналитик Сейид Мохаммад-Амин Абади считает, что Украина не сможет победить в конфликте с РФ даже при участии Североатлантического альянса. Также он указал на то, что страны-члены НАТО много раз заявляли о нежелании вступать в прямое противостояние с Россией.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о «добрососедстве» со странами Североатлантического альянса, вплоть до попыток беспилотников пересечь государственную границу в регионе.

Страны, которые публично отказались от поставок вооружения Украине, тем не менее передают Киеву оружие через разных посредников. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Телефонные мошенники постоянно придумают все более изощренные способы нажиться на россиянах. Чем могут быть опасны новые схемы и как не стать обманутым, сообщил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Западный журналист Джейми Деттмер побывал в Киеве и рассказал об увиденном «апокалипсисе». Он сообщил, что ночью Киев почти полностью погружен во тьму.