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Главные новости к утру 28 ноября

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 28 ноября
Фото: Вечерняя Москва

Частный вертолет Robinson-56 разбился в Тверской области. На его борту находились два человека, по предварительной информации, они погибли.

37-летнюю москвичку задержали в порядке статьи 91 УПК РФ в качестве подозреваемой по факту смертельного ДТП на улице Свободы, где погибли женщина и ребенок.

Племянницу верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Фариде Морадхани арестовали после того, как она призвала мировое сообщество разорвать все связи с иранским правительством. Об аресте рассказал брат женщины Махмуд Морадхани.

Западные страны могут перестать помогать Украине после президентских выборов в США в 2024 году, на которых победит Дональд Трамп. Такое мнение высказал в интервью изданию Welt британский историк, специалист по России Орландо Файджес.

Украина через несколько недель может погрузиться в темноту без помощи Запада. Об этом заявил военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.

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