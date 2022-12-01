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В самолетах «Аэрофлота» стали временно недоступны кино и музыка

Анастасия Колоскова
Общество
В самолетах «Аэрофлота» стали временно недоступны кино и музыка
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В самолетах «Аэрофлота» временно нельзя будет подключиться к стриминговым системам развлечений из-за того, что зарубежные поставщики отказались предоставлять услуги. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в пресс-службе компании.

— Друзья, сообщаем, что на наших самолетах А320/321 и В737 будет временно недоступно подключение к стриминговым системам развлечений, — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что вопрос с просмотром фильмов и прослушиванием музыки во время полета будет решен в ближайшее время. «Аэрофлот» планирует найти отечественный аналог зарубежным сервисам. Пассажирам пообещали представить решение уже к Новому году.

До этого времени авиаперевозчик рекомендует устроить «диджитал-детокс». Пассажирам во время полета предлагается медитировать, удалить ненужные фотографии в галерее смартфона, спать, читать книги, подвести итоги года или оставить отзыв о полете в бортовом журнале, передает Telegram-канал «Аэрофлот».

26 ноября авиакомпания «Аэрофлот» информировала о запуске первых прямых регулярных рейсов по маршрутам Владивосток — Бангкок и Владивосток — Пхукет. Это позволит жителям Дальнего Востока насладиться отдыхом на популярных курортах Юго-Восточной Азии и путешествовать с комфортом.

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