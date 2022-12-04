Депутат Госдумы оценила практику предоставления нянь семьям мобилизованных

Фото: Пресс-служба Госдумы

Практика предоставления нянь семьям мобилизованных россиян должна получить поддержку на федеральном уровне, заявила в субботу, 3 декабря вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова.

По словам парламентария, это очень важная и полезная инициатива. Депутат заметила, что сегодняшнее время показывает еще большую актуальность подобной поддержки мобилизованных граждан.

— Считаю, нужно как минимум тиражировать эту практику и предлагать меры по ее поддержке на федеральном уровне, — подчеркнула Кузнецова в публикации на своем канале в Telegram.

По данным Минобороны РФ, более 300 тысяч призванных по мобилизации россиян из армейского резерва прошли обучение на полигонах. Подготовка для резервистов и добровольцев длилась два месяца. После они отправились на линию боевого соприкосновения. Они будут удерживать территории, освобожденные в ходе спецоперации.

Корреспондент «Вечерней Москвы» накануне поговорила с женами и девушками военнослужащих, которые ждут своих возлюбленных дома.