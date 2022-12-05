Автобус столкнулся с легковым автомобилем на востоке Москвы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Перовская улица Карта всех событий

На востоке Москвы пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 5 декабря.

ДТП произошло на Перовской улице. На месте происшествия работают оперативные службы города.

В связи с аварией задерживается отправление автобусов с номерами Т 77, 131, 449 и 787. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал пассажиров быть внимательными и следить за объявлениями водителей. Автолюбителей попросили выбирать пути объезда.

Еще одно ДТП произошло в центре столицы 4 декабря. Водитель автомобиля не справился с управлением, машина пробила ограждение и вылетела в Яузу.