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Движение трамваев на улице Дурова восстановлено

Араз Салехов
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Движение трамваев на улице Дурова восстановлено
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Дурова Карта всех событий

Движение трамваев на улице Дурова из-за ДТП на путях было полностью восстановлено. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Восстановлено движение трамваев на улице Дурова, — говорится в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Напомним, что до этого трамваи № 7 и 50 задерживались на улице Дурова в центре Москвы из-за ДТП.

В четверг, 1 декабря, заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов сообщил, что в столице специалисты продолжают обновление уникального исторического трамвайного депо имени П. Л. Апакова. Завершение реконструкции трамвайного депо, по словам заммэра, планируют завершить до конца следующего года.

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