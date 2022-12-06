Аналитики Saxo Bank представили прогнозы глобальных перемен на 2023 год

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Аналитики датского Saxo Bank в традиционном выпуске «шокирующих» прогнозов на 2023 год заявили о продолжении инфляционного давления и геополитической нестабильности в мире.

Первые три прогноза относятся к военно-политической тематике. Так, в следующем году, согласно данным банка, европейские страны приступят к формированию объединенных вооруженных сил.

Правительство Великобритании при этом проведет референдум по отмене Brexit, а действующий президент Франции Эммануэль Макрон может объявить об отставке с поста главы государства.

Помимо этого, в Saxo Bank предполагают, что американские технологические компании создадут проект по изучению новых возможностей в энергетической отрасли, а в одной из стран мира вовсе откажутся от производства мяса.

До этого ученые заявили, что в течение следующих десяти лет Арктика может лишиться морского льда в летние периоды. Соавтор исследования из Массачусетского университета Джули Бригам-Гретта уверена, что в настоящее время в этой ситуации ничего сделать нельзя.

По словам специалиста, человечество «наломало дров» и позволило системе нагреться уже слишком сильно. По данным исследователей, исчезновение морской толщи льда откроет «темный» Северный Ледовитый океан.