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Аналитики Saxo Bank представили прогнозы глобальных перемен на 2023 год

Евгений Жуков
В мире
Аналитики Saxo Bank представили прогнозы глобальных перемен на 2023 год
Фото: Pexels

Аналитики датского Saxo Bank в традиционном выпуске «шокирующих» прогнозов на 2023 год заявили о продолжении инфляционного давления и геополитической нестабильности в мире.

Первые три прогноза относятся к военно-политической тематике. Так, в следующем году, согласно данным банка, европейские страны приступят к формированию объединенных вооруженных сил.

Правительство Великобритании при этом проведет референдум по отмене Brexit, а действующий президент Франции Эммануэль Макрон может объявить об отставке с поста главы государства.

Помимо этого, в Saxo Bank предполагают, что американские технологические компании создадут проект по изучению новых возможностей в энергетической отрасли, а в одной из стран мира вовсе откажутся от производства мяса.

До этого ученые заявили, что в течение следующих десяти лет Арктика может лишиться морского льда в летние периоды. Соавтор исследования из Массачусетского университета Джули Бригам-Гретта уверена, что в настоящее время в этой ситуации ничего сделать нельзя.

По словам специалиста, человечество «наломало дров» и позволило системе нагреться уже слишком сильно. По данным исследователей, исчезновение морской толщи льда откроет «темный» Северный Ледовитый океан.

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