Филипп Янковский впервые вышел в свет после тяжелой болезни

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Известный российский актер Филипп Янковский показался на публике после продолжительного лечения от тяжелой болезни. Однако выход артиста в свет не сопровождался общением с журналистами и поклонниками.

Корреспонденту MK.RU удалось только узнать, что актер ограничен в своих словах. Янковский считает, что все вопросы ему должны идти через правообладателей.

Журналисты и фанаты отметили, что звезда российского кино заметно потерял вес. До этого в прессу просочилась информация о тяжелом гематологическом заболевании артиста. Диагноз ему поставили несколько лет назад, а не так давно артист сообщил, что ему удалось побороть недуг.

На публичном мероприятии Янковский старался выглядеть жизнерадостным, однако было очевидно, что делать это ему непросто. Поклонники решили, что актер все еще болен и только пытается успокоить окружающих.

Накануне стало известно, почему внешность актрисы Анастасии Мельниковой заметно изменилась. По словам артистки, это случилось после череды болезней, с которыми она борется до сих пор.