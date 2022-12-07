Врач Малиновская перечислила продукты, которые помогут укрепить иммунитет зимой

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Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Светлана Малиновская рассказала, какие продукты помогут укрепить иммунитет зимой.

Эксперт заострила внимание на том, что часто именно простые блюда являются самыми полезными. Первый из них — квашеная капуста. Капуста полезна для кишечника: она подавляет вредную микрофлору и способствует ускорению метаболизма.

Также стоит включить в рацион соленые огурцы. Они сохраняют все полезные свойства свежих огурцов и способствуют хорошему перевариванию пищи.

Самым полезным продуктом врач назвала обыкновенную селедку, содержащую в составе жирные кислоты Омега-3, которые помимо иммунитета положительно влияют на нервную и сердечно-сосудистую системы.

Перед употреблением в пищу ее лучше вымочить в молоке. Лучше засолить рыбу самостоятельно, передает Общественная служба новостей.

Ранее диетолог Маргарита Королева назвала самую опасную для здоровья рыбу. По словам Королевой, частое употребление мяса тунца грозит интоксикацией, вызывающей повышенную усталость, снижение работоспособности и падение иммунитета, передает Nation news.

Для многих россиян красная и черная икра считается традиционным деликатесом на праздничном столе. Но всем ли можно употреблять эти продукты, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.