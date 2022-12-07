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Экскурсия «Научный электробус» пройдет 11 декабря к юбилею Политехнического музея

Александр Афонин
Город
Экскурсия «Научный электробус» пройдет 11 декабря к юбилею Политехнического музея
Фото: РИА Новости

В честь 150-летия Политехнического музея 11 декабря состоится специальная выездная экскурсия «Научный электробус». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 7 декабря.

— К 150-летию Политехнического музея 11 декабря Музей транспорта Москвы, Мосгортранс и Политехнический музей проведут специальную выездную экскурсию на электробусе «Научный электробус», — говорится в сообщении.

В процессе мероприятия гости проедутся по Москве на электробусе, посетят значимые места и узнают интересные факты. Например, экскурсоводы расскажут, как в городе появился электротранспорт, зачем для трамваев строили отдельные электростанции, и многое другое, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что на портале «Узнай Москву» появился новый прогулочный маршрут по району Сокол и Песчаным улицам. В рамках онлайн-экскурсий столичные пользователи смогут увидеть главные достопримечательности района и узнать о памятных событиях.

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