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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Новый год следует посвятить помощи военнослужащим и их семьям, однако сам праздник должен быть полноценным и радовать всех. В столице отказались от салютов и проведения больших концертов, однако это будет все равно «полноценный» Новый год, отметил глава столичного региона.

Российские и белорусские теннисисты смогут принять участие в Уимблдоне в 2023 году, пишет газета The Telegraph. По информации журналистов, причиной тому стало нежелание организаторов «бороться с остальным теннисным миром».

Москва категорически не приемлет попытки приравнять события на Украине к геноциду. Таким образом посольство РФ в Соединенных Штатах прокомментировало резолюцию Конгресса США о признании действий России на территории Украины актом геноцида.

Генеральная ассамблея ООН приняла российскую резолюцию, требующую укрепить систему договоров, относящихся к контролю над вооружениями. Документ призывает все страны, поставившие подпись под соответствующими документами, выполнять все положения этих соглашений в полном объеме.

Качество пельменей в РФ улучшилось. Большинство производителей этого продукта в России за последний год смогли исправить ситуацию с низким качеством собственной продукции, в том числе за счет решения вопросов с сырьем, рассказал журналистам глава Роскачества Максим Протасов.

Вице-президент Перу Дина Болюарте принесла присягу на пост президента государства перед парламентом, сообщили в Конгрессе страны. Она стала первой женщиной на посту главы этого государства.