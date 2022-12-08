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Звезда «Уэнсдей» Ортега призналась, что была больна во время съемок сцены с танцем

Анастасия Колоскова
Общество
Звезда «Уэнсдей» Ортега призналась, что была больна во время съемок сцены с танцем
Фото: shutterstock

Актриса Дженна Ортега была больна коронавирусом, когда снималась сцена с танцем в сериале «Уэнсдей». Об этом она рассказала в интервью NME.

— Я редко болею, а тут я проснулась, и ощущения были такими, словно меня машина сбила, а в горле маленький гоблин, и он царапает пищевод, — призналась артистка.

По ее словам, между дублями она принимала лекарства. Ортега считает, что эту сцену она могла бы исполнить лучше, однако из-за отсутствия времени ей отказали в просьбе снять ее еще раз.

Представитель студии MGM, которая занималась производством сериала, заявил, что на площадке соблюдались строгие меры по предотвращению распространения COVID-19. Дженну отстранили от процесса после получения положительного теста на коронавирусную инфекцию, передает РИА Новости.

Детективный сериал режиссера Тима Бертона «Уэнсдей» — спин-офф популярной «Семейки Аддамс». Его премьера состоялась на Netflix 23 ноября.

До этого сообщалось, что известный российский актер Филипп Янковский показался на публике после продолжительного лечения от тяжелой болезни.

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