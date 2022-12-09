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Будет плохо десятки лет: эксперт в США Сучиу описал последствия поставок оружия ВСУ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Будет плохо десятки лет: эксперт в США Сучиу описал последствия поставок оружия ВСУ
Фото: president.gov.ua

Западная военная техника, которая поставляется на Украину в большом количестве, всплывет на черном рынке в других частях мира. Об этом написал военный эксперт Питер Сучиу в статье для издания 19FortyFive.

Он заявил, что при таком объеме импорта оружия тяжело проследить, куда оно попадает.

— Проблема станет еще острее, когда боевые действия подойдут к концу. Потребуется учесть миллионы единиц боеприпасов, и неясно, будут ли у Украины ресурсы, чтобы попытаться их собрать. Десятки, а то и сотни тысяч просто исчезнут и будут проданы на черном рынке, — заявил эксперт.

Он уверен, что наследие украинского конфликта будет преследовать Европу и мир многие годы, а возможно и десятки лет.

Берлин, равно как и весь коллективный Запад, не собирался выполнять Минские соглашения, а использовал выигранное на них время, чтобы накачивать Украину оружием. Об этом заявила 7 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Администрация США сохраняет поддержку обеих политических партий по части выделения помощи Украине после обновления состава Конгресса. Американский истеблишмент не видит признаков изменений на данном направлении. Об этом сообщил 6 декабря госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

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