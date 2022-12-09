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За 2022 год МЧС не инспектировало OBI в Химках

Степан Жирнов
Происшествия
За 2022 год МЧС не инспектировало OBI в Химках
Фото: Вечерняя Москва / Илья Ашуров

МЧС в последнее время не инспектировало OBI в Химках из-за моратория на проверки бизнеса, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе в ГУ МЧС по области в пятницу, 9 декабря.

При этом за прошлый год МЧС выявило почти 50 нарушений пожарной безопасности во время последней проверки, которую проводили в ноябре 2021-го.

В свою очередь в пресс-службе СК заявили, что в торговом центре осуществлялись сварочные работы, не отвечающие требованиям безопасности, жизни и здоровью потребителей, что и привело к возгоранию гипермаркета.

Напомним, гипермаркет OBI загорелся утром 9 декабря. Через некоторое время поступила новость о смерти охранника магазина.

Пожар был локализован на площади семь тысяч квадратных метров в 8:25 утра. Подмосковная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. СК России, в свою очередь, возбудил по факту пожара уголовное дело.

Как рассказала «ВМ» очевидица событий, перед пожаром в гипермаркете OBI, входящем в комплекс ТЦ «Мега Химки», раздался один сильный хлопок.

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