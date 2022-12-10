В Одессе отключили от электроэнергии всех потребителей

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В Одессе от электроэнергии отключены все абоненты, кроме объектов критической инфраструктуры. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК.

Причиной отключения стало разрушение нескольких объектов энергетической инфраструктуры в областном центре. В населенных пунктах региона также происходят экстренные отключения электроэнергии, передает РИА Новости.

8 декабря президент России Владимир Путин объяснил, почему ВС РФ наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Он призвал вспомнить, кто первым ударил по Крымскому мосту.

Глава государства также упомянул, что украинские войска подорвали линии электропередачи с атомной электростанцией в Курской области.

Удары по инфраструктуре Украины начались с 10 октября, когда Путин провел оперативное совещание с Совбезом после теракта на Крымском мосту.