Психолог Рощин объяснил, почему матери бросают своих детей

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Существуют три причины, по которым матери решаются на то, чтобы бросить своего ребенка. Об этом заявил социальный психолог Алексей Рощин.

— Это обычно делают женщины не самые образованные, не самые адаптированные. Зачастую это женщины с какими-то проблемами умственного развития, это тоже известный факт, имбецильного плана и так далее, — пояснил эксперт.

По словам врача, инфантильные женщины так поступают, поскольку зависимы от мнения и реакции со стороны. В связи с этим осуждение от окружающих может привести их к такому зверскому решению.

Равнодушие общества, считает Рощин, также имеет важное значение в этой проблеме, так как беременные понимают, что на самом деле «никому со своими детьми не нужны». В таком случае женщина, по мнению психолога, считает, что ее обидели и бросили в тяжелом положении, сообщает Пятый канал.

10 декабря девочку примерно семи дней от рождения обнаружили на лестничной клетке жилого дома в Москве. Личность матери ребенка уже установлена — по предварительной информации, это ранее судимая за оставление своего ребенка в опасности женщина 1981 года рождения.