Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Фото: Unsplash

Взрыв прогремел на левобережной части Киева. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщили местные СМИ.

По их информации, воздушная тревога в этот день в столице Украины не объявлялась. В то же время, по другим данным, это был контролируемый подрыв, передает ТАСС.

До этого украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что в Одессе от электроэнергии отключены все абоненты, кроме объектов критической инфраструктуры.

Причиной отключения стало разрушение нескольких объектов энергетической инфраструктуры в областном центре. В населенных пунктах региона также происходят экстренные отключения электроэнергии.

8 декабря президент России Владимир Путин объяснил, почему Вооруженные силы РФ наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Он призвал вспомнить, кто первым ударил по Крымскому мосту.

Глава государства также упомянул, что украинские войска подорвали линии электропередачи с атомной электростанцией в Курской области.

Украина Взрывы Киев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, до золота все же не дотянули

Вадим Бреев
Вадим Бреев

Пример мужества для потомков

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Все мнения
О проекте