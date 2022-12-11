Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

Фото: Unsplash

Взрыв прогремел на левобережной части Киева. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщили местные СМИ.

По их информации, воздушная тревога в этот день в столице Украины не объявлялась. В то же время, по другим данным, это был контролируемый подрыв, передает ТАСС.

До этого украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что в Одессе от электроэнергии отключены все абоненты, кроме объектов критической инфраструктуры.

Причиной отключения стало разрушение нескольких объектов энергетической инфраструктуры в областном центре. В населенных пунктах региона также происходят экстренные отключения электроэнергии.

8 декабря президент России Владимир Путин объяснил, почему Вооруженные силы РФ наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Он призвал вспомнить, кто первым ударил по Крымскому мосту.

Глава государства также упомянул, что украинские войска подорвали линии электропередачи с атомной электростанцией в Курской области.