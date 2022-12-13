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Фейки о применении Россией запрещенных снарядов распространяют в Канаде

Анастасия Колоскова
В мире
Фейки о применении Россией запрещенных снарядов распространяют в Канаде
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Канаде распространяются фейки о том, что Россия применяет в рамках спецоперации на Украине кассетные боеприпасы. Об этом сообщило посольство РФ в стране.

— Канадские мейнстримные медиа и отдельные политики проталкивают ложные сюжеты о том, что Россия использует кассетные боеприпасы на Украине, — говорится в сообщении.

В дипмиссии опровергли эту информацию, и заявили, что Россия никогда так не поступала. При этом в посольстве подчеркнули, что правда заключается в том, что Киев нарушает все международные обязательства, применяет запрещенные виды оружия в отношении гражданских целей и одновременно запрашивает у западных стран новые поставки вооружения.

Российские дипломаты призвали канадского премьер-министра Джастина Трюдо и кабинета министров осудить украинские власти «за совершенные ужасающие акты против мирных жителей». В посольстве подчеркнула, что в противном случае можно будет подумать о «двуличии» и «пособничестве» властей Канады, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Министерство иностранных дел Канады вызывало посла РФ Олега Степанова из-за заявления российской дипмиссии о голодоморе на Украине.

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