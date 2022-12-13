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Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств гибели троих человек в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств гибели троих человек в Подмосковье
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Московская область, Раменский городской округ, деревня Прудки, коттеджный посёлок Европейский Квартал Карта всех событий

Прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств смерти троих человек от отравления угарным газом в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова во вторник, 13 декабря.

По ее словам, на место происшествия выехал Раменский городской прокурор Дмитрий Кавышкин.

Ранее стало известно, что в коттеджный поселок также отправились следователи и криминалисты подмосковного СК.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в коттеджном поселке «Европейский квартал» Раменского городского округа. После обращения соседей о сильном запахе газа, специалисты нашли в частном доме тела троих погибших членов семьи: мужчины, женщины и ребенка. Еще один мужчина пострадал и был госпитализирован. На данный момент он находится в реанимации.

Подмосковье Московская область Смерть Прокуратура Пострадавшие
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