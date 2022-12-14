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Главные новости к утру 14 декабря

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 14 декабря
Фото: Pexels

Сборная Аргентины одержала победу над командой Хорватии в полуфинале чемпионата мира по футболу в Катаре. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу аргентинцев, в составе которых дубль оформил Хулиан Альварес (39-я и 69-я минуты), а также гол забил Лионель Месси (34, с пенальти).

Четырех россиян обвинили в Соединенных Штатах в закупках продукции военного и двойного назначения в обход санкций. Об этом говорится в раскрытых материалах суда в Нью-Йорке.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о признании однополых браков в стране и заявил об устранении ошибки «впавшего в крайность верховного суда». Он подчеркнул, что документ также признает межрасовые браки, которые были под запретом в какой-то период истории в США.

В поселке Горское в ЛНР извлекли останки матери и ребенка, которые погибли от фосфорного снаряда ВСУ. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщила руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Анна Сорока.

Юрист Игорь Поздняков предупредил, какие данные о себе нельзя выкладывать в Сеть. Злоумышленники могут найти любую информацию о человеке, используя минимум данных из соцсетей.

Украина Браки Законы Санкции Аргентина
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