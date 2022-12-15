Главные новости к утру 15 декабря

Фото: Вечерняя Москва

Сборная Франции пробилась в финал чемпионата мира по футболу в Катаре. Французы обыграли со счетом 2:0 в полуфинале соревнований сборную Марокко. Голы забили Тео Эрнандес и Рандаль Коло Муани.

После этого футбольные фанаты устроили беспорядки в нескольких городах Франции. В Париже была задержана группа из 40 человек с оружием, которая пыталась устроить эскалацию на Елисейских Полях.

Пожар на промышленной площадке «Ангарской нефтехимической компании» (АНХК) охватил 2,5 тысячи квадратных метров, четыре человека пострадали, еще двое погибли. Причиной возгорания, по предварительным данным, стала загазованность систем технологической установки.

Слесарь, врач, программист и инженер попали в топ наиболее востребованных профессий в России по итогам уходящего года. Самыми невостребованными, напротив, стали бортпроводники и менеджеры по рискам, показало исследование компании HeadHunter.

Минздрав России заявил, что рассчитывает вести федеральный регистр пациентов с инфекционными заболеваниями для персонифицированного учета граждан, в том числе больных с хроническими вирусными гепатитами.

Облачная погода с прояснениями, небольшой снег и местами метель, а также от пяти градусов мороза ожидают жителей столичного региона в предстоящий четверг, 15 декабря. Такой прогноз дали синоптики российского Гидрометцентра.