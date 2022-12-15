Собянин: Москва организует новогоднюю праздничную программу для семей участников СВО

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В столице в этом году пройдут специальные праздничные мероприятия для участников спецоперации и членов их семей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 15 декабря.

— На традиционную «Елку Мэра» приглашены 42 тысячи детей, в том числе из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Члены семей участников СВО получат бесплатные билеты на главный каток страны на ВДНХ. Кроме того, будет организована трехдневная туристическая программа «Зимняя сказка» для семей участников СВО из других регионов России, — рассказал он.

1/3 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин 2/3 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин 3/3 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Гости смогут посетить Центр «Космонавтика и Авиация», исторический парк «Россия — моя история» на ВДНХ, а также Измайловский Кремль. Помимо этого, для них подготовили экскурсии по центру Москвы, а проживание и транспортные расходы город возьмет на себя, написал Собянин в Telegram-канале.

Накануне в столицу по приглашению мэра прибыли первые 20 членов семей участников спецоперации на Украине. Они смогут посетить «Елку Мэра», представления на катках ВДНХ и Парка Горького, а также другие мероприятия.