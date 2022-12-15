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Администратора Telegram-канала «Адские бабки» Баязитову оставили в СИЗО

Степан Жирнов
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Администратора Telegram-канала «Адские бабки» Баязитову оставили в СИЗО
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Московский городской суд оставил администратора Telegram-канала «Адские бабки» журналистку Александру Баязитову в СИЗО. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в четверг, 15 декабря.

Примечательно, что решением суда предыдущее постановление Кузьминского районного суда продлить срок заключения журналистки было изменено, но только в плане длительности срока. Согласно новому решению Баязитова пробудет в СИЗО минимум до 6 января 2023 года.

Также Мосгорсуд оставил апелляционные жалобы без удовлетворения.

Баязитову подозревают в вымогательстве у руководителей Промсвязьбанка с целью получения имущества. По тому же делу проходят пиар-менеджер Инна Чурилова и медиатехнолог Ольга Архарова. Жалобу последней также рассматривали недавно, и также безрезультатно. Женщину оставили в СИЗО.

Фигуранткам дела грозит до 15 лет колонии.

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