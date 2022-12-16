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Главные новости к утру 16 декабря

Егор Провоторов
Общество
Главные новости к утру 16 декабря
Фото: Pexels

В результате ДТП с автобусом в Хабаровском крае погибли семь человек, еще 23 пострадали. В транспортном средстве ехали вахтовики. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, проводятся обыски в компании, осуществлявшей перевозку.

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России может быть связан с отказом жителей страны от защитных и ограничительных мер, которые, в частности, соблюдались для противодействия заражению коронавирусом. Об этом рассказал сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

Страны Евросоюза согласовали девятый пакет антироссийских санкций. Компромиссное соглашение по санкциям было достигнуто в кулуарах саммита лидеров государств ЕС в Брюсселе. Посольство РФ назвало такие рестрикции проявлением «бессильной злобы» США.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что если бы существовал способ, позволяющий прекратить участие России в Совбезе ООН, Вашингтон бы немедленно им воспользовался. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это заметила, что если бы был способ уничтожить Россию или захватить все на планете, США бы немедленно к этому приступили.

Облачная с прояснениями погода, небольшой снег, гололедица и снежные заносы, а также от четырех градусов мороза ожидают жителей столичного региона в пятницу, 16 декабря. Таким прогнозом поделились синоптики российского Гидрометцентра.

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