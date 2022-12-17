Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Жителям столицы рассказали о самых интересных экспонатах выставки «В мире без греха»

Полина Долганова
Город
Жителям столицы рассказали о самых интересных экспонатах выставки «В мире без греха»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Выставка «В мире без греха» открылась в галерее «Давыдково». Мероприятие организовано совместно с отделом «Музей русского лубка и наивного искусства» галереи Ильи Глазунова.

Куратор выставки Мария Артамонова рассказала о некоторых картинах, которые посвящены животным и представлены в рамках экспозиции.

Так, например, картина «Лесной поединок», которую написал Александр Белых, показывает волков как агрессивных зверей, которые способны напасть на одинокого человека. На другом полотне — «Побег из тюрьмы» — эти животные показаны дружелюбными и благородными.

Символом огня и солнца у славян считался петух. На картине «Новый год» художник Василий Шевченко изобразил петуха как символ 1993 года по восточному календарю.

В рамках выставки гости также смогут увидеть несколько необычных работ. Например, художник и священник Валентин Юшкевич изобразил на картине «Солнечная Австралия» девушку, которая обнимает неизвестное животное с сужающимся к концу туловищем.

О других картинах, которые представлены на выставке, можно узнать на официальном сайте мэра столицы.

Недавно в Музее Пушкина открылась выставка «Пушкинские мотивы в народном и массовом искусстве», посетить ее можно до 8 марта следующего года.

Животные Выставки Музеи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Большая, общая история

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Проверка «на вшивость» прошла успешно

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Реквием по защитникам

Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев

Испытываю к уехавшим жалость и грусть

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Потолок мечтаний

Все мнения
О проекте