Жителям столицы рассказали о самых интересных экспонатах выставки «В мире без греха»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Выставка «В мире без греха» открылась в галерее «Давыдково». Мероприятие организовано совместно с отделом «Музей русского лубка и наивного искусства» галереи Ильи Глазунова.

Куратор выставки Мария Артамонова рассказала о некоторых картинах, которые посвящены животным и представлены в рамках экспозиции.

Так, например, картина «Лесной поединок», которую написал Александр Белых, показывает волков как агрессивных зверей, которые способны напасть на одинокого человека. На другом полотне — «Побег из тюрьмы» — эти животные показаны дружелюбными и благородными.

Символом огня и солнца у славян считался петух. На картине «Новый год» художник Василий Шевченко изобразил петуха как символ 1993 года по восточному календарю.

В рамках выставки гости также смогут увидеть несколько необычных работ. Например, художник и священник Валентин Юшкевич изобразил на картине «Солнечная Австралия» девушку, которая обнимает неизвестное животное с сужающимся к концу туловищем.

О других картинах, которые представлены на выставке, можно узнать на официальном сайте мэра столицы.

Недавно в Музее Пушкина открылась выставка «Пушкинские мотивы в народном и массовом искусстве», посетить ее можно до 8 марта следующего года.