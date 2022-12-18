Названа высокотехнологичная продукция Москвы, которая популярна за рубежом

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Столичные высокотехнологичные компании выпускают продукцию, которая востребована как на российском, так и зарубежных рынках. Созданный городским департаментом предпринимательства и инновационного развития Московский экспортный центр оказывает помощь столичным разработчикам в осваивании новых площадок.

Так, компания Binology занимается производством умных урн SmartCity Bin, которые представляют собой автоматизированные станции раздельного сбора отходов. Они пользуются популярностью у стран Ближнего Востока. Кроме того, организация выпускает датчики WSens, позволяющие измерить уровень заполнения обычных контейнеров. Эти технологии помогают оптимизировать расходы до 90 процентов.

Вместимость умного контейнера составляет 120 литров. У него есть датчик наполнения, встроенный GSM-модуль и солнечная батарея. Различные секции предназначены для сбора пластика, стекла, металла, а также смешанного мусора. Поступающие отходы уменьшаются в объеме в пять раз при помощи специального пресса. На корпусе урны предусмотрены площади для наружной рекламы.

Помимо умных контейнеров, столичные компании экспортируют и другую высокотехнологичную продукцию. В их числе — IT-платформа, позволяющая управлять городским освещением Unilight. Разработку применяют в Белоруссии и Казахстане.

Еще одна разработка — экосистема для дома «Спутник» — востребована у жителей Азербайджана, Армении, Киргизии и других странах. Технология включает сервисы по управлению камерами, домофонами и шлагбаумами, оплате коммунальных услуг и интернета, а также внутридомовые чаты для общения с управляющей компанией и жителями между собой, передает официальный сайт мэра Москвы.

В конце ноября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что за первые 10 месяцев 2022 года обороты малого и среднего предпринимательства в столице выросли на 26 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.