Названы проекты, которые реализовали резиденты столичного технопарка «Слава» в 2022 году

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

В 2022 году высокотехнологичные компании из московского технопарка «Слава» открыли ряд инновационных проектов, которые представляют собой новейшие решения в сферах здравоохранения, информационных и биомедицинских технологий, приборостроения и других.

Так, являющаяся резидентом технопарка группа компаний «Астрафарм» работает над созданием лекарств для домашних животных. В этом году она выпустила первый в стране препарат интерферона для собак.

В числе продуктов компании «Акситех» — автономная система контроля уровня загазованности в подземных защитных футлярах газопроводов, которые пересекают автомобильные дороги и железнодорожные пути. Их поставляют в 16 российских регионов.

Компания «ДНК-Технология» в сентябре представила на XXIII Всероссийском научно-образовательном форуме «Мать и дитя» новые наборы по репродуктивной генетике. Они позволят будущим родителям оценить риски рождения малыша с наследственными заболеваниями и генными мутациями (тугоухостью, поражением эндокринных желез и другими).

Две новые тест-системы для диагностики редких наследственных нарушений, не имеющие аналогов в России, выпустило также предприятие «Гордиз». Один из наборов реагентов может быть использован для оперативной и эффективной диагностики хромосомных нарушений плода, которые приводят к развитию синдромов Дауна, Шерешевского — Тернера, Эдвардса, Патау, Клайнфельтера. Методика позволяет сократить сроки получения результатов исследования с нескольких недель до четырех — шести часов.

Второй набор реагентов направлен на выявление одновременно 36 точечных мутаций в ДНК человека, которые приводят к развитию муковисцидоза, передает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, столичные высокотехнологичные компании выпускают продукцию, которая востребована как на российском, так и зарубежных рынках. Так, компания Binology занимается производством умных урн SmartCity Bin, которые представляют собой автоматизированные станции раздельного сбора отходов.