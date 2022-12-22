Monde: Макрон призвал ЕС уменьшить зависимость от США

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу уменьшить зависимость в вопросах безопасности от США. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает газета Monde.

— Европа должна защитить себя. Европа должна получить технологическую автономию от США, а также быть автономной в военном плане, создать настоящую европейскую опору в НАТО. Это не альтернативный проект, — сказал глава государства.

Французский лидер также подчеркнул, что начавшийся в феврале конфликт на Украине лишь подчеркнул сильную зависимость Брюсселя от Вашингтона.

До этого аналитики датского Saxo Bank в традиционном выпуске «шокирующих» прогнозов на 2023 год заявили о продолжении инфляционного давления и геополитической нестабильности в мире.

Первые три прогноза относятся к военно-политической тематике. Так, в следующем году, согласно данным банка, европейские страны приступят к формированию объединенных вооруженных сил. При этом Макрон может объявить об отставке с поста главы государства.