iFly уведомила Tez Tour об отмене международных рейсов в Египет из России

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Авиакомпания iFly уведомила туроператора Tez Tour по поводу вынужденной отмены международных рейсов из России в Египет. Об этом сообщили в пресс-службе туроператора в понедельник, 26 декабря.

— В связи с отсутствием разрешения на использование воздушного пространства Иордании, а также введенными ограничениями на пролет ряда других государств авиакомпания IFly уведомила Tez Tour о вынужденной отмене программы международных рейсов в Египет из пунктов на территории РФ, — говорится в сообщении.

В настоящее время iFly почти полностью выполнила обязательство по вывозу 7,5 тысячи пассажиров из Египта и организовала 22 рейса сторонних перевозчиков в Москву и другие регионы России, передает РИА Новости.

24 декабря все российские туристы, которые застряли в Хургаде из-за проблем у iFly, альтернативными рейсами были отправлены в Россию.

До этого iFly отменила свои рейсы из России в Египет и обратно по 26 декабря. Подобное решение было связано с ограничениями на полеты и запретом на использование воздушного пространства следующих стран: Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи. При этом перевозчик пообещал вернуть полную стоимость авиабилетов по месту их приобретения.