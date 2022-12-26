Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минэкономразвития назначили ответственным исполнителем госпрограммы «Развитие туризма»

Александр Афонин
Общество
Минэкономразвития назначили ответственным исполнителем госпрограммы «Развитие туризма»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Минэкономразвития назначено ответственным исполнителем государственной программы «Развитие туризма». Об этом сообщили в пресс-службе правительства России в понедельник, 26 декабря.

— Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил изменения в государственной программе «Развитие туризма». Ответственным исполнителем за реализацию этой программы вместо Минстроя определено министерство экономического развития, — говорится в сообщении.

Как отмечается, Минэкономразвития займет место Минстроя. Подобное решение позволит обеспечить более эффективное развитие туризма благодаря лучшей концентрации финансовых ресурсов, передает РИА Новости.

До этого член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева высказала мнение, что туристический кешбэк не только увеличил число туроператоров, но и спас отрасль от череды банкротств. В следующем году парламентарии начнут работать над обсуждением продления этой программы, добавила она.

Минэкономразвития РФ Россия Туризм
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная сфера стабилизируется

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В мелочах проявляется многое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наряжая елку, ожидаем чуда

Ольга Косец
Ольга Косец

Каждый дом хранит легенды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Киеве ждут русские танки. Дождутся. Скоро

Наталья Киселева
Наталья Киселева

Практикум вместо репетитора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Найти и описать актуальную тему

Все мнения
О проекте