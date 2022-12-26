Минэкономразвития назначили ответственным исполнителем госпрограммы «Развитие туризма»

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Минэкономразвития назначено ответственным исполнителем государственной программы «Развитие туризма». Об этом сообщили в пресс-службе правительства России в понедельник, 26 декабря.

— Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил изменения в государственной программе «Развитие туризма». Ответственным исполнителем за реализацию этой программы вместо Минстроя определено министерство экономического развития, — говорится в сообщении.

Как отмечается, Минэкономразвития займет место Минстроя. Подобное решение позволит обеспечить более эффективное развитие туризма благодаря лучшей концентрации финансовых ресурсов, передает РИА Новости.

До этого член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева высказала мнение, что туристический кешбэк не только увеличил число туроператоров, но и спас отрасль от череды банкротств. В следующем году парламентарии начнут работать над обсуждением продления этой программы, добавила она.