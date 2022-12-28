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Актер Стас Ярушин сравнил Москву с «большущим офисом»

Полина Долганова
Общество
Актер Стас Ярушин сравнил Москву с «большущим офисом»
Фото: Из личного архива Станислава Ярушина

Российский актер и участник шоу «Звезды в Африке» Стас Ярушин заявил, что Москва похожа на офис. По мнению артиста, в столице необходимо иметь жилье с удобным расположением.

— Для меня Москва — это большущий офис, где надо иметь квартиру в выгодном месте, чтобы можно было постоянно ездить на работу, на съемки, — рассказал Ярушин в интервью на YouTube-канале Fametime TV.

Звезда сериала «Универ» проживает в квартире в районе Свиблово. По словам актера, ему нравится этот район города, так как там большое количество парков.

Недавно участница группы «Тату» Лена Катина в рамках проекта «Звезды в метро» рассказала о главном маршруте своего детства в столичной подземке. Певица рассказала про свою любимую станцию Московского метрополитена — «Площадь Ильича». Через эту станцию Катина в юном возрасте ездила на занятия и посещала различные кружки. Она также добавила, что очень любит ароматы «шпал и дегтя», царящие в подземке.

Кроме того, Катина заявила, что москвичи являются более избалованными, нежели жители других городов.

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