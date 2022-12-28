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Москвичам порекомендовали воспользоваться городским транспортом в вечерний час пик

Полина Долганова
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Москвичам порекомендовали воспользоваться городским транспортом в вечерний час пик
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Москвичам рекомендовано пользоваться городским транспортом в вечерний час пик из-за плотного движения в столице. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

По состоянию на 12:00 движение оценивается в 6 баллов. На загруженность движения влияние оказали гололед и изменения погоды.

В настоящее время движение по направлению в ЦАО затруднено на Варшавском шоссе, Севастопольском проспекте, Третьем транспортом кольце в районе улицы Сущевский Вал и на МКАД в районе улицы Верхние Поля.

Вечерний час пик начнется 28 декабря раньше обычного, движение будет оцениваться в 9 баллов, подытожили в дептрансе.

Службы столицы ликвидируют последствия снегопада в городе. Об этом в среду, 28 декабря, рассказали в Комплексе городского хозяйства Москвы. Так, повсеместно организованы работы по очистке от снега улиц, дворов и парковок. Под особым контролем специалистов находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к станциям метро и социальным объектам.

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