Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве

Полина Долганова
Город
Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Службы столицы ликвидируют последствия снегопада в городе. Об этом в среду, 28 декабря, рассказали в Комплексе городского хозяйства Москвы.

Так, повсеместно организованы работы по очистке от снега улиц, дворов и парковок.

Под особым контролем специалистов находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к станциям метро и социальным объектам.

Видео: Комплекс городского хозяйства Москвы

В течение дня в столице организованы работы по очистке от осадков и наледи.

Уточняется, что места проведения работ огораживаются. Горожанам рекомендовали не заходить за ограничительные ленты.

В столице уже выпала двухмесячная норма осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в среду, 28 декабря. Высота снежных покровов в Москве достигла 30 сантиметров.

До этого специалист метеорологического центра «Фобос» Елена Волосюк сообщила, когда в столице закончит идти снег. По ее словам, к вечеру 28 декабря снегопад в городе прекратится. При этом стоит ожидать повышения атмосферного давления до 745 миллиметров ртутного столба.

Москва Зима Дороги Уборка Осадки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бандеру и Байдена засунули в шопку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Александр Лосото
Александр Лосото

Увидеть свет в конце норы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Путин ездил в Минск

Все мнения
О проекте