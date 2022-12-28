Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Службы столицы ликвидируют последствия снегопада в городе. Об этом в среду, 28 декабря, рассказали в Комплексе городского хозяйства Москвы.

Так, повсеместно организованы работы по очистке от снега улиц, дворов и парковок.

Под особым контролем специалистов находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к станциям метро и социальным объектам.

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В течение дня в столице организованы работы по очистке от осадков и наледи.

Уточняется, что места проведения работ огораживаются. Горожанам рекомендовали не заходить за ограничительные ленты.

В столице уже выпала двухмесячная норма осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в среду, 28 декабря. Высота снежных покровов в Москве достигла 30 сантиметров.

До этого специалист метеорологического центра «Фобос» Елена Волосюк сообщила, когда в столице закончит идти снег. По ее словам, к вечеру 28 декабря снегопад в городе прекратится. При этом стоит ожидать повышения атмосферного давления до 745 миллиметров ртутного столба.