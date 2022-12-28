Участник нацпроекта «Производительность труда» увеличил выпуск окон ПВХ на 30 процентов

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичный завод по производству окон и дверей «ДОК-3» в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» увеличил выпуск пластиковых окон на 30 процентов. Об этом в среду, 28 декабря, сообщили в Департаменте экономической политики и развития Москвы.

Для этого в течение полугода завод работал с экскретами, что помогло внедрить параллельное выполнение нескольких заказов без отклонения от планов. Теперь готовая продукция изготавливается и отгружается партиями, а клиенты не ждут выполнения всего объема поставки.

Также производитель смог уменьшить сроки изготовления одной партии из 10 штук готовых окон с шести до четырех часов. В итоге такие изменения добавят к выручке компании до двух миллионов рублей в год, передает официальный сайт мэра Москвы.

Данный нацпроект также помог московской компании «Терморос», которая занимается производством инженерного оборудования, за шесть месяцев увеличить объем отгрузки продукции на треть. Реализация нацпроекта продолжится в компании еще два с половиной года.