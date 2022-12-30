Times: Членов британского парламента обвинили в связях с работниками секс-индустрии

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Членов британского парламента предположительно заметили в связях с работниками секс-индустрии во время зарубежных визитов. Об этом сообщило издание Times.

— Членов британского парламента во время зарубежного визита встретили работники секс-индустрии, — написал журналист Генри Зеффман.

Он отметил, что парламентариев предупреждали о последствиях подобного поведения: оно представляет для них риск из-за угрозы шантажа. Также обвинения вызовут дополнительные вопросы о предназначении межпартийных парламентских групп — неофициальных органов депутатов и пэров, которые проводят собрания для обсуждения особых тем.

Некоторые из этих групп организуют командировки, расходы на которые оплачиваются из бюджета. Данные поездки могут служить для развлекательных целей на средства британских налогоплательщиков, заявил обозреватель.

— Плохое поведение просто ошеломительно, — прокомментировал газете ситуацию неназванный источник из правительства.

Он добавил, что, если представители недружественного государства получат фото или иные доказательства такого поведения парламентариев, это может обернуться для Великобритании большими проблемами.

В сентябре мужчину, выкрикивавшего оскорбления в адрес принца Эндрю, задержала шотландская полиция. Инцидент произошел в центре Эдинбурга во время траурной процессии в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II. Все дети королевы шли за ее гробом, и в какой-то момент один из местных жителей начал кричать: «Эндрю, ты больной старик».