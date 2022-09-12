Оскорбившего принца Эндрю мужчину задержали в Эдинбурге

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Мужчину, выкрикивающего оскорбления в адрес принца Эндрю задержала шотландская полиция. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщает телеканал Sky News.

Инцидент произошел в центре Эдинбурга во время траурной процессии в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II. Все дети королевской семьи шли за гробом королевы, но в один момент один их присутствующих стал кричать: «Эндрю, ты больной старик».

В связи с нарушением порядка 22-летнего мужчину задержали, передает РБК.

Елизавета II скончалась на 97-м году жизни. По случаю смерти монарха во всем Соединенном Королевстве был объявлен десятидневный траур.

Королева находилась во главе британской монархии более 70 лет. За это время радикально изменилась не только Великобритания, но и весь мир. «Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из жизни Елизаветы II.

Принц Эндрю в 2005 году оказался втянут в скандал вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, с которым он познакомился в 1990-е годы. Бизнесмена обвинили в сексуальной связи с несовершеннолетней, и на суде свидетельница заявила, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, финансист принуждал ее заниматься сексом с ним и другими мужчинами, включая принца Эндрю.

В феврале этого года стало известно, что сын королевы принц Эндрю урегулировал иск по обвинению в изнасиловании.