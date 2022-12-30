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Главные новости к утру 30 декабря

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 30 декабря
Фото: Pexels

Директор Астраханского областного центра развития творчества был уволен после ситуации с распределением подарков на губернаторской елке. Об этом сообщил глава Астраханской области Игорь Бабушкин.

Модельер Вивьен Вествуд скончалась на 82-м году жизни в Лондоне. Об этом сообщили в социальной сети Twitter на странице ее дома моды.

Конфликт перерос в драку во время новогоднего корпоратива в одном из ресторанов на юге столицы, в полицию доставили более десяти человек. Инцидент произошел накануне вечером.

Румынские пограничники и спасатели завершили поиски шестерых украинских граждан, которые нелегально перешли границу. Двое из них погибли, сообщило агентство Agerpres.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Румынии известного блогера Эндрю Тейта и его брата Тристана. Их обвиняют в торговле людьми и создании преступной группы, которая похищала и насиловала девушек ради съемок порно.

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