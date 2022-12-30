Воздушную тревогу объявили в Киеве

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Воздушная тревога объявлена в Киеве, следует из сообщения городской военной администрации, опубликованного в пятницу, 30 декабря.

— В столице объявлена воздушная тревога, — говорится в сообщении.

30 декабря воздушная тревога была также объявлена в нескольких украинских регионах. Так, сирены слышны в Одесской и Николаевской областях, а также на подконтрольной Украине территории Херсонской области.

Утром этого же дня воздушная тревога была объявлена в Киевской области.

29 декабря были слышны взрывы в Киеве и области, в регионе функционировала система противовоздушной обороны. В Киевской области, как уточняется, была сбита ракета.

До этого в шести областях Украины объявили воздушную тревогу. Сирена звучала в Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях. Помимо этого, сирены слышны в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Во всех указанных регионах тревога была объявлена почти одновременно — примерно в 06:30 по московскому времени.