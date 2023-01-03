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СК назвал причину смерти найденной в отеле мумифицированной женщины в стрингах

Евгений Белоусов
Происшествия
СК назвал причину смерти найденной в отеле мумифицированной женщины в стрингах
Фото: СК РФ
Москва, Центральный административный округ, Таганский район Карта всех событий

Найденная в одном из отелей в Таганском районе столицы мертвая женщина могла умереть от передозировки запрещенными веществами. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 3 января, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

— Таганским следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка, — рассказала она.

Мумифицированное тело женщины обнаружили в ночь на 2 января. Она была одета только в бюстье бирюзового цвета и черные стринги. Вскоре столичным полицейским удалось выяснить личность умершей, ею оказалась 34-летняя уроженка Тюмени.

Осенью прошлого года в центре столицы произошел похожий случай — тело 21-летней девушки нашли в одной из гостиниц на Новинском бульваре. В ходе осмотра не было обнаружено признаков насильственной смерти.

До этого в квартире жилого дома на западе Москвы обнаружили тела женщины и мужчины без признаков насильственной смерти. По предварительной информации, причиной смерти могла стать передозировка наркотиками.

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